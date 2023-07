Poste: "Anime in mostra" in ufficio San Benedetto a Cagliari

Dopo il grande successo dei folder "Anime Collection - Pokémon", otto cartelle filateliche con altrettante card speciali ambientate nelle principali città italiane, gli iconici personaggi dell'intrattenimento tornano alla ribalta nel mondo della filatelia con "Anime in Mostra", la mostra itinerante a loro dedicata.

Da oggi e fino al 22 luglio, nell'ufficio postale di via San Benedetto a Cagliari (Cagliari 10), primo in Sardegna ad ospitare l'iniziativa, saranno esposte al pubblico 16 riproduzioni dei bozzetti "Pokémon Sepia Graffiti", una serie di immagini dedicate al mondo dei Pokémon, incentrate sulla scelta di utilizzare il monocromo a toni di marrone per conferire un aspetto retrò ed elegante di Pikachu e altri personaggi.

Per gli appassionati del fumetto saranno inoltre disponibili le emissioni filateliche più recenti legate al mondo "Comics", come quelle che vedono come protagonisti i personaggi disegnati da Zerocalcare, e le "icone" Mafalda e Diabolik.

Durante il periodo di esposizione della mostra sarà anche possibile timbrare con il bollo speciale "Anime in Mostra" le corrispondenze presentate allo sportello e le cartoline dedicate all'iniziativa.

Infine, saranno messe gratuitamente a disposizione dei giovani artisti che visiteranno la mostra, delle cartoline filateliche "in bianco" pronte per essere disegnate.



