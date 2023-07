Olbia punta Dubai, interconnettività e turismo per sviluppo

Le opportunità non si fermano a un volo di solo andata Sardegna-Emirati Arabi Uniti: Olbia e la Gallura rappresentano tradizionalmente un polo attrattivo di capitali finanziari anche mediorientali, basti pensare alla Costa Smeralda. Proprio partendo da un collegamento aereo come Olbia-Dubai, inaugurato lo scorso giugno e fortemente voluto dalla Geasar, società di gestione dello scalo "Costa Smeralda", che tutto un territorio può incrementare e sviluppare la propria economia.

Connettività dei trasporti e turismo viaggiano in Gallura sullo stesso binario, indispensabili per puntare verso il mercato di Dubai e degli Eau. Opportunità che sono state analizzate in un convegno organizzato a Olbia dalla ML Consulting in collaborazione con la Confcommercio nord Sardegna e General Manager21. "Parlare di Medio Oriente vuol dire riferirsi a Qatar, all'Arabia Saudita, all'Oman, tutti Paesi che sono un ponte naturale verso l'India e i mercati Asiatici, e fanno da polo catalizzatore per il commercio internazionale - ha detto Massimiliano Lecca, titolare ML Consulting -. Sappiamo che il brand Sardegna tira, a Olbia sono già state istituite le Zes, zone economiche speciali, che aprono opportunità incredibili. È una strada che altri hanno già percorso con successo e sulla quale dobbiamo puntare, perché a oggi la Sardegna si trova a esportare solo l'1% dei suoi prodotti verso Dubai. È necessario unirsi per ammortizzare le spese di spedizione nel settore dell'agroalimentare e questo sarebbe una soluzione. Le filiere di qualità ed eccellenza dovrebbero essere sfruttate meglio e si dovrebbe puntare sulla tradizione, sulle esperienze che i nostri prodotti contengono e regalano, incrementando le filiere di qualità certificata che sono la chiave".

Per il presidente regionale e vicepresidente nazionale di Federalberghi, Paolo Manca, la chiave è l'interconnessione. "Il volo diretto Olbia-Dubai rappresenta un importante punto di partenza. Il modello Costa Smeralda e i suoi alberghi sono stati creati per permettere ad investitori stranieri di soggiornare e magari pensare ad investimenti sulla costa e nell'isola. Il turismo può servire quindi come volano di sviluppo per la connessione di questo territorio. Dubai e gli Emirati sono riusciti a creare connessioni importanti che permettono che con uno stop a Dubai si possa arrivare in Sardegna, e quindi tutti quelli che conoscono Dubai potrebbero conoscere, per una via o per l'altra, anche la nostra isola".

