Dal 4 al 6 agosto 2023 Siddi ospita Appetitosamente

Il buon cibo per scoprire il territorio ma anche musica, cultura, mostre d'arte, laboratori, degustazioni, dibattiti. Siddi si prepara all'edizione 2023 di Appetitosamente il festival regionale del buon cibo.

Organizzato dal Comune assieme ai suoi cittadini, al comitato Appetitosamente e alla cooperativa Villa Silli, il festival mette assieme associazioni, produttori e tanti volontari che da venerdì 4 a domenica 6 agosto animeranno le vie del centro storico. Non mancheranno le cene che hanno caratterizzato le precedenti quindici edizioni (una lungo le vie del centro storico e un'altra al parco Sa Fogaia quest'anno con i cuochi Pierluigi Fais e Errico Recanati), così come i dialoghi sulle produzioni enogastronomiche locali ed i laboratori che in questa edizione si concentreranno sulla panada, il limone, il cognac, le spezie e la bottarga.

Il tema scelto quest'anno è 'cibo e identità': "Il cibo è uno dei modi principali per entrare in contatto con culture diverse, un ponte verso gli altri attraverso il quale si può instaurare un rapporto di fiducia. Appetitosamente - spiegano gli organizzatori - vuole essere una festa di popolo, uno spazio per favorire i prodotti agroalimentari d'eccellenza, dare voce a chi produce e trasforma le materie prime in cibo. Un modo per concorrere a costruire una nuova consapevolezza della cultura alimentare e a migliorare la qualità della vita di tutti.

Un'occasione di crescita, anche economica, per la comunità, una scintilla per innescare nuovi processi".

Ogni giorno Siddi ospiterà uno spettacolo d'eccezione.

Venerdì 4 agosto alle 22.30 in piazza Leonardo da Vinci arriverà Don Pasta con il suo Food sound system. Sabato 5 agosto alle 19 alla tomba di giganti Sa Domu 'e s'Orcu è in programma il concerto di Tosca dal titolo Tosca Quintet.

Al sorgere del sole di domenica 6 agosto (ore 6) ecco la "colazione dall'Orco". Sempre a Sa Domu 'e s'Orcu si esibirà Moses Concas con la sua originalissima armonica a bocca accompagnato da Dado Leo (chitarra). Altra ospite della giornata di domenica è Takoua Ben Mohamed fumettista, illustratrice, graphic-journalist e video-maker italo-tunisina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA