Cagliari: ufficiale l'acquisto di Augello dalla Samp

Ora è ufficiale: Augello al Cagliari, Barreca alla Sampdoria. L'esterno sinistro si trasferisce a titolo definitivo dalla società blucerchiata: ha firmato un contratto che lo legherà al club sardo sino al 30 giugno 2025.

Nato a Milano, classe 1994, ha giocato con Giana Erminio, Spezia e Samp. Esordisce nella massima serie il 4 novembre 2019, nella vittoria per 1-0 contro la Spal, con mister Ranieri in panchina. Il 17 ottobre 2020, nella gara casalinga contro la Lazio, è protagonista con una rete - la prima in maglia blucerchiata - e un assist, decisivi per il 3-0 finale. Lascia la Sampdoria dopo aver realizzato 134 partite, con 4 gol e 13 assist.

Barreca, invece, si trasferisce alla Samp; anche lui a titolo definitivo. Con il Cagliari (ma non solo) è sempre stato uomo promozione: è stato nella squadra che ha conquistato la A con Rastelli nel 2015-2016. E ha fatto il bis la scorsa stagione con Ranieri in panchina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA