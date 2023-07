Sulemana, 'nel Cagliari Ranieri tirerà fuori mie potenzialità'

Prime parole in rossoblù per il nuovo acquisto del Cagliari Ibrahim Sulemana, classe 2003, new entry della stagione, prelevato dal Verona.

"Mi piace imparare, migliorare costantemente - ha detto ai canali del club - Essere allenato da uno degli allenatori italiani con più esperienza al mondo, che ha guidato top club europei e vinto una Premier League mi aiuterà a farlo: quando chiamato in causa dovrò farmi trovare pronto, darò tutto: sono sicuro che mi permetterà di tirare fuori il massimo delle mie potenzialità".

Primo bilancio dopo una settimana di lavoro: "La prima settimana di allenamento è stata ottima, i miei compagni e lo staff sono stati molto accoglienti - ha aggiunto - Mi piacciono le strutture e tutto l'ambiente. Sono felice di essere qui".

In ritiro ha trovato qualche faccia conosciuta: "Conoscevo già Luvumbo che avevo affrontato nel campionato Primavera, ma come ho già detto, mi hanno accolto tutti al meglio. Sono felice e qui mi sento come a casa".

Le caratteristiche del nuovo arrivato? "Va bene qualsiasi sia la posizione decisa dal mister per aiutare la squadra. Se dovessi scegliere, direi centrale di centrocampo. E sto lavorando per crescere sotto questo aspetto. Il tiro dalla distanza è sicuramente una delle mie prerogative". Il Cagliari "lo seguivo da tempo perché giocavano due miei connazionali, Alfred Duncan e Kwadwo Asamoah. Mi piacerebbe tantissimo giocare nel Ghana",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA