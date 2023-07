Studentessa dell'Ateneo di Cagliari vince borsa studio di Amazon

Elisa Zurru, studentessa 19enne del corso di Laurea in Ingegneria, Informatica Elettronica e Telecomunicazioni all'Università degli Studi di Cagliari, è la vincitrice della quinta edizione di "Amazon Women in Innovation", la borsa di studio promossa e finanziata da Amazon per supportare e incentivare le giovani studentesse universitarie appassionate di materie scientifiche.

La giovane - insieme alle vincitrici degli altri cinque atenei italiani coinvolti nell'iniziativa di Amazon - usufruirà di un finanziamento di 6mila euro per l'anno accademico 2022/23, con possibilità di rinnovo nei successivi due anni, oltre al supporto di una mentor, una manager di Amazon che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro come, ad esempio, le tecniche per creare un curriculum efficace o affrontare un colloquio di lavoro.

Oltre all'Università degli Studi di Cagliari, gli atenei italiani che hanno aderito all'iniziativa sono stati il Politecnico di Milano, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Politecnico di Torino.

"Sono da sempre affascinata dalla possibilità di unire la tecnologia alla creatività - ha spiegato Zurru - e, nel futuro, mi piacerebbe trovare un lavoro che abbia a che fare con l'impiego dell'intelligenza artificiale". Alle ragazze che desiderano intraprendere un percorso nelle discipline scientifiche, Elisa suggerisce di non farsi condizionare dai pregiudizi: "Noi ragazze possiamo, e dobbiamo, riuscire ad abbattere i pregiudizi e intraprendere il nostro percorso nel settore tech senza spaventarci, nemmeno all'inizio, quando i nostri compagni di studi sono prevalentemente ragazzi. Proprio per questo mi ha colpito 'Amazon Women in Innovation', perché tra le diverse borse di studio è dedicata alle giovani ragazze come me".



