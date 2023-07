Nuova statale 125, sindaco Bari Sardo 'proseguire coi lavori'

"Le battaglie non sono terminate, occorre dare immediato avvio ai lavori dell'ultimo lotto della 125, lotto 1 stralcio 2, Tertenia - San Priamo, le cui opere ferme al palo, e avviare quanto prima i lavori per il completamento della statale 389 con standard di sicurezza e percorribilità di una strada statale a scorrimento veloce. Qui dopo 30 anni è tutto fermo a Villagrande Strisaili". E' quanto ha detto il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione del nuovo tratto dell'Orientale Sarda tra Bari Sardo e Tortolì, in Ogliastra.

"Ricordo a me stesso che abbiamo tutto il traffico veicolare che arriva dal nord Sardegna, ossia quello decisamente più importante in termini numerici, che arrivato al bivio di Villagrande, per arrivare a Tortolì-Arbatax, deve attraversare una strada, colma di insidie, che FORSE poteva andar bene nei primi decenni del 900 - ha spiegato, trascrivendo poi il suo pensiero su Facebook -. Il mio pensiero va a chi sulla statale 125 ha dovuto sacrificare il bene più prezioso, la vita, negli incidenti che si sono susseguiti negli anni".



