"L'isola dei libri", otto incontri con gli autori a Carloforte

Carloforte accoglie dal 24 luglio al 4 agosto "L'isola dei libri", rassegna organizzata dall'associazione culturale Saphyrina, per la direzione artistica di Lorenza Garbarino. Otto gli appuntamenti per altrettanti ospiti, tra i caruggi del borgo sull'isola di San Pietro, Sardegna sud occidentale, e le terrazze. Gli ospiti: Piergiorgio Pulixi, Cristina Bellemo, Paolo Pina Parpaglia, Roberto Mandracchia, Michele Vaccari, Giacomo Casti, Claudia Aloisi, Stefano Bidetti. Gli incontri letterari sono in programma sempre alle 20.

L'anteprima della rassegna è per il 19 luglio con la mostra internazionale "Volammo davvero. Fabrizio De André nei libri d'artista". Allestita al cine-teatro Cavallera, potrà essere visitata sino al 23 luglio e poi verrà trasferita fino al 4 agosto alla biblioteca comunale. Curata dal Presidio del Libro_Archivio del Libro d'Artista VerbaManent di Sannicola di Lecce, l'evento è realizzato con il Festival Creuza de Mà.

Oltre 60 opere-libro di artisti italiani ed internazionali che hanno interpretato la vita umana ed artistica del grande cantautore ispirandosi al libro "Fabrizio De André. Volammo davvero" (La nave di Teseo, 2020), curato dalla fondazione De André onlus.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA