Diportisti indisciplinati a Porto Torres, scattano le sanzioni

Ancora diportisti indisciplinati nel nord Sardegna: nel fine settimana appena trascorso sono stati sanzionate due persone che, a bordo si natanti, si trovavano negli specchi acquei riservati alla balneazione.

Nello specifico, un battello veloce della Guardia Costiera turritana, ha intercettato a Fiume Santo una moto d'acqua che navigava a circa 150 metri dalla spiaggia. Non appena raggiunto dai militari, a un italiano residente a Sassari - in possesso di regolare patente nautica - è stato imposto il rientro a Porto Torrese gli è stata comminata una sanzione di 229,50 euro.

Durante i controlli è stato, inoltre, individuata una imbarcazione a vela ormeggiata all'interno delle acque riservate alla balneazione, a circa 120 metri dalla spiaggia di Balai.

Anche al suo skipper, residente a Porto Torres, è stata contestata la violazione della vigente ordinanza balneare.

Il capitano di fregata Gabriele Peschiulli, capo del compartimento marittimo e comandante delle Capitaneria di porto di Porto Torres, nel ribadire che "la presenza degli uomini e delle donne della Guardia costiera turritana, così come dei dipendenti uffici marittimi di Castelsardo e Stintino, sul litorale di giurisdizione è costantemente ispirata ad assicurare il massimo livello di sicurezza delle attività balneari e nautiche nonchè la corretta fruizione dei litorali e la salvaguardia delle risorse ambientali invita i diportisti e più in generale gli utenti del mare a consultare periodicamente il sito istituzionale (http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres) per visionare le disposizioni emanate relative alle attività marittime nel territorio di interesse, alla sezione Ordinanze".



