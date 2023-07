A Cagliari il polo cantieristica nautica, 16 lotti disponibili

Nel versante est del Porto canale di Cagliari nasce il nuovo polo della cantieristica nautica in Sardegna, il più grande del sud dell'Isola. Il nastro è stato tagliato nel primo pomeriggio alla presenza del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dal governatore, Christian Solinas, dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu e dal presidente dell'Adsp Mare di Sardegna Massimo Deiana.

L'opera è stata realizzata in un anno e mezzo di lavori, affidati a un raggruppamento di imprese per un importo di 34 milioni di euro. Il lavori marittimi hanno riguardato l'avanzamento dell'attuale linea di costa di poco superiore ai 70 metri e la realizzazione di una banchina di riva di 590 metri di lunghezza, la costruzione di un canale interno all'avamporto, per consentire a tutti i lotti un affaccio diretto a mare, il dragaggio del fronte avamportuale fino a meno 7 metri di profondità, la fabbricazione dei moli a protezione dello specchio acqueo antistante ai banchinamenti e l'apertura di un varco nella diga foranea di levante di circa 80 metri, per consentire un accesso dedicato alle imbarcazione destinate al Distretto della cantieristica.

A terra, invece, per 23 ettari si estende la nuova cittadella della nautica da diporto che a breve ospiterà insediamenti industriali, artigianali e commerciali del settore cantieristico.

"Oggi inauguriamo l'infrastruttura, nel mese di settembre bandiremo la gara per assegnare i 16 lotti disponibili e tutti i cantieri locali nazionali e internazionali che fossero interessati potranno presentare una domanda di concessione - ha spiegato il presidente Massimo Deiana - una volta che c'è la concessione ciascuno potrà realizzare il proprio cantiere a seconda delle necessità".

"Il futuro dipenderà tutto dal mercato e dalla sua risposta: noi sappiamo sicuramente che il mercato è molto incuriosito e ci sono interessamenti anche da parte di grandi marchi nazionali e internazionali".



