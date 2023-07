Sciopero aeroporti, in Sardegna adesione oltre il 90%'

Sabato da bollino rosso in Sardegna e non solo per il caldo: lo sciopero del settore aereo dalle 10 alle 18, in particolare degli handlers che operano sui servizi per i bagagli, proclamato da alcune sigle sindacali per il rinnovo del contratto sta bloccando gran parte degli arrivi e delle partenze a Cagliari, con riflessi, seppure contenuti, negli altri scali isolani di Olbia e Alghero. Complessivamente, finora sono 47 i voli cancellati da quasi tutte le compagnie, mentre sono circa una ventina quelli ritardati o suscettibili di ritardi: in questi casi l'attesa può arrivare anche oltre le 3 ore.

L'astensione dal lavoro riguarda anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair e che incroceranno le braccia dalle 12 alle 16 anche. E sempre oggi è previsto lo sciopero dalle 10 alle 18 di piloti e assistenti di volo di Vueling. Per questi motivi è possibile che la lista delle cancellazioni e dei ritardi possa allungarsi.

I sindacati sostengono che, al momento, l'adesione allo sciopero è di oltre 90%, una percentuale alla quale aggiungono i servizi minimi garantiti.

Nello scalo di Cagliari-Elmas, dove sono concentrati tutti i lavoratori con contratto handlers dell'Isola (negli altri scali la gestione è interna), le sigle hanno anche organizzato un presidio dei lavoratori per spiegare ai viaggiatori le ragioni dello sciopero.



Sindacati all'attacco, governo faccia da mediatore con associazioni datoriali

Secondo il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, descrive la situazione nella quale, "i lavoratori, non riescono più a sopportare ritmi di lavoro diventati impossibili così come una situazione reddituale aggravata ulteriormente aggravata dalla inflazione che ha superato il 10%. Le associazioni datoriali continuano a chiedere ai lavoratori maggior flessibilità e riduzione dei diritti prendenti in tutti gli altri contratti del settore aeroportuale. Invece, sarebbe opportuno che il governo, al posto di intervenire a gamba tesa precettando i lavoratori, così come avvenuto ieri in occasione dello sciopero dei ferrovieri, intervenisse in maniera da costringere le associazioni a sedersi al tavolo di trattative in maniera composta e costruttiva" Per William Zonca, segretario generale della Uiltrasporti sarda, "l'adesione allo sciopero per il rinnovo contrattuale dei lavoratori che operano nella gestione dei bagagli e check-in è molto vicina al 100%. Si tratta, infatti, di un tema molto sentito dai lavoratori e non solo per il contratto. E' anche una battaglia di civiltà vista la particolarità del lavoro che svolgono".

