Precipita da 6 metri nella casa dei genitori, grave un 43enne

Stava facendo dei lavori di manutenzione e tinteggiatura nella casa di proprietà dei genitori in via Nuova a Olbia, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa sei metri. Un uomo di 43 anni, olbiese, è stato ricoverato con un codice rosso questa mattina all'ospedale Giovanni Paolo II.

Il 43enne si trovava sulla facciata dell'abitazione in cui vivono i suoi genitori e probabilmente ha perso l'equilibrio precipitando così a terra. Sul posto sono giunti, insieme con i medici e l'ambulanza del 118, anche i Carabinieri della stazione che hanno ricostruito la dinamica dell'incidente.

Le condizioni cliniche dell'uomo sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.



