Moro, 'contro monopoli privati trasporti sardi pubblici'

"Quello estrattivo e delle cave è un settore molto legato ai trasporti, in particolare quelli marittimi, con tutte le difficoltà che gli operatori sopportano per poter portare fuori i materiali dall'isola. È per superare queste difficoltà che quello dei trasporti, pur basandosi sui principi del mercato e della concorrenza, non può essere un settore lasciato ai monopoli privati". Lo ha detto l'assessore dei Trasporti Antonio Moro questa mattina a Buddusò intervenendo al convegno 'Sfide e opportunità in Europa nel settore delle materie prime. Circolarità e sostenibilità nel settore estrattivo-lapideo', inserito nel programma della manifestazione Spirit of Rocks e che ha raccolto nel Centro culturale del paese, gli esperti dei progetti internazionali sul potenziale giacimento di terre rare scoperto in Gallura e sulle opportunità future del settore.

"I trasporti in Sardegna non possono prescindere da un ruolo pubblico - ha spiegato l'assessore alla platea di operatori dell'estrazione e professionisti - perché in un'isola sono anche un tema sociale e non tutto può essere lasciato al mercato. Gli operatori sanno quanto sia poco concorrenziale il sistema dei noli marittimi - ha aggiunto l'assessore - e come le grandi speranze di apertura del mercato, con la privatizzazione della Tirrenia, in questi anni si sono scontrate con logiche che sempre più ricordano i monopoli".

"Per questo - ha concluso - son convinto che nel settore marittimo come in quello aereo non si possa prescindere dalle politiche pubbliche, che solo la Regione può garantire, unico ente realmente infungibile nella nostra isola".



