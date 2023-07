Cittadinanza onoraria di Cagliari in arrivo per Ranieri

Cittadinanza onoraria di Cagliari in arrivo per l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri: la proposta è in due mozioni già all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il sì dell'aula potrebbe arrivare già dalla prossima settimana.

"Ne sarei molto orgoglioso - ha detto Ranieri in conferenza stampa - mi io mi sento già cittadino onorario, mi ha fatto cittadino la gente. Se poi anche l'amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza sarei molto orgoglioso".

Nella proposta si sottolinea che "le imprese del mister Ranieri con la squadra del Cagliari Calcio rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le cagliaritane e i cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'Isola". E ancora: "le due precedenti promozioni consecutive dalla serie C alla serie A ottenute dal Cagliari Calcio sotto la sua guida, l'entusiasmo collettivo creato dalla recentissima promozione in serie A, che i tifosi e i calciatori riconoscono unanimemente merito principale del tecnico, hanno determinato un sentimento di gratitudine e un legame di concittadinanza tra Claudio Ranieri e le cagliaritane e i cagliaritani". E infine: "la richiesta alla tifoseria, al termine della finale dei play-off vinta dal Cagliari Calcio, di applaudire la squadra avversaria, ne delinea anche una caratura morale e sportiva degna di riconoscimento".



