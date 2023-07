Carcassa di tonno nella Baia delle Ninfee a Capo Caccia

La carcassa di un un grosso tonno è stata rinvenuta nella Baia delle Ninfe, all'interno dell'area protetta di Porto Conte, nel territorio di Alghero.

Il grosso esemplare di Thunnus Thynnus, lungo 2,80 metri e dal peso di 200 kg, è stato notato da un operatore turistico, che ha la sua attività nel litorale e che ha avvisato immediatamente la Guardia Costiera. Sul posto, per procedere con l'analisi e soprattutto per la rilevazione dei dati biometrici, è intervenuto il personale dell'Area marina protetta Capo Caccia Isola Piana. E' probabile che le cause della morte possano essere attribuite alla lotta del tonno per liberarsi da un palamito o dalla lenza della canna di un diportista. "Infatti - spiega l'Azienda speciale Parco di Porto Conte - spesso accade che a seguito della forte azione per liberarsi possa addirittura scoppiargli il cuore causando l'immediato decesso".

Previa autorizzazione dell'Asl di Sassari si è proceduto all'inabissamento del tonno, come da procedura, al largo della costa.



