Caldo: ciclista 48enne muore sulla litoranea per Villasimius

Un uomo di 48 anni, Andrea Sechi, di Uta, è morto mentre stava percorrendo, con la sua bicicletta e in compagnia di altri ciclisti, i tornanti prima di Cala Regina sulla litoranea che da Cagliari porta a Villasimius, nel sud Sardegna.

Per i medici, accorsi sul posto, si è trattato di un arresto cardiaco: potrebbe aver accusato un malore forse tradito dalla fatica e dal gran caldo che già da questa mattina si fa sentire in tutta l'Isola con la prima giornata da bollino rosso.

Sul posto l'elisoccorso del 118 e i carabinieri di Quartu-Flumini. Nonostante i soccorsi per il quarantottenne, non c'è stato niente da fare.



