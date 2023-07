Cagliari 'compatto e pronto a lottare per restare in A'

Bari è già un bel ricordo, ora comincia un'altra storia. È il messaggio lanciato dal tecnico del Cagliari nella sua prima conferenza stampa della nuova stagione. "Ci proveremo. Il calendario con noi non è stato così benevolo: c'è da stare compatti: noi, i tifosi, l'ambiente, perché tutti vogliamo che questa squadra resti in serie A. A me piace sognare, ma ora dico questo: salvezza, salvezza, salvezza.

E si ottiene lottando su ogni pallone consapevole che ci sarà sempre da soffrire".

Il mercato: "Abbiamo preso giocatori che fanno al caso nostro - ha detto il mister - ma ora abbiamo bisogno di altri giocatori che ci aiutino a stare in serie A: un difensore esperto e due punte. In attacco ho giocatori validissimi, ma sopra i trent'anni. Ci sta che in una stagione lunga e difficile ci debbano essere altre frecce. Partiamo dallo zoccolo duro, da chi sente questa maglia addosso: gli altri dovranno adattarsi a questo spirito. Non faccio sconti a nessuno: chi mi fa capire di poter rientrare nei miei piani lo accolgo a braccia aperte. Non guardo agli stipendi o all'età, l'ho sempre detto. In serie A non sarà facile, non puoi sbagliare o vieni punito severamente, dovrò valutare ogni situazione bene e noi dobbiamo fare di tutto per avere i punti salvezza".

I primi arrivi? "Spero che Jankto sia quello avuto alla Sampdoria: corre tantissimo, ha un buon piede, ottime diagonali, assist, gol. Mi aspetto questo. Società inclusiva? A me questo piace molto. Tra i portieri parte come primo Radunovic, però serve avere la possibilità di mettere un giocatore di pari livello in ogni evenienza".

Un mix di esperti e giovani: Purtroppo Desogus è scivolato e ne avrà per dieci giorni, mi dispiace perché ero curioso di vederlo dopo che ha fatto bene a Pescara. Nel Cagliari ci saranno dei giovani e dei ragazzi più esperti, oltre a quelli che già sono qui. Vogliamo costruire un trait d'union tra le due componenti, gioventù ed esperienza, in modo che si riesca a convivere bene e fare quanto richiede la Serie A".



