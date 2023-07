Due viaggiatori, uno proveniente dalla Russia con un volo diretto dagli Emirati Arabi e un altro proveniente dalla Svizzera, sono stati individuati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione e operativa di Olbia nell'aeroporto Costa Smeralda, che cercavano di introdurre in totale circa 61mila euro di valuta non dichiarata.

