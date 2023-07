Sciopero aeroporti, in Sardegna quasi 50 voli cancellati

Sardegna quasi isolata per lo sciopero di domani del settore aereo. Sarà una giornata di incertezze per partenze e arrivi. E Cagliari, a causa della protesta, dalle 10 alle 18 diventerà la capitale dei disagi per numero di voli cancellati: sino alle 18 di oggi sono stati annullati 14 arrivi e 14 partenze. Ma la situazione è in continua evoluzione e la lista viene aggiornata di minuto in minuto.

Prima partenza cancellata: Cuneo delle 10.20. Poi Napoli, Pisa, Francoforte, Trieste, Ginevra, Malpensa, Bergamo, Verona, Parigi, Düsseldorf, Pisa, Catania e ancora Malpensa. Arrivi annullati: da Napoli, Francoforte, Ginevra, Malpensa, Cuneo, Bergamo, Göteborg, Parigi, Düsseldorf, Trieste, Catania, Verona, ancora Malpensa e Pisa.

A complicare il quadro anche un sit-in al "Mario Mameli" dei lavoratori che aderiscono allo sciopero. Prevista dai sindacati una adesione di circa il 90%. "Anche nell'ultimo incontro l'associazione datoriale Assohandlers ha rigettato le richieste delle organizzazione sindacali, tra le quali l'aumento contrattuale di 270 euro ed un giusto una tantum per la vacanza contrattuale, reiterando, ancora una volta, la loro posizione sulla riduzione delle fasce per la maggiorazione dell'orario notturno e l'eliminazione dei tre giorni della carenza malattia; temi che hanno reiterato nelle varie riunioni", si legge in una nota congiunta di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

Situazione non facile anche ad Olbia con la cancellazione complessiva di 15 voli. Punti interrogativi anche ad Alghero.

Saltano un andata e ritorno per Fiumicino, idem per Bologna. Su Verona garantito ritardo di circa quattro ore.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA