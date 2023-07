In moto contro un auto, muore una donna sulla 131 a Sanluri

Incidente mortale questa mattina all'alba sulla strada statale 131, all'altezza del 40/o chilometro nella zona di Sanluri. Una donna di 60 anni, che viaggiava in sella a una moto, è deceduta in seguito allo scontro con un'auto.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. La moto viaggiava in direzione di Sassari, con due persone a bordo.

Ferito alle gambe l'uomo che viaggiava con la vittima. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'indicente anche Polizia stradale e carabinieri per i rilievi, ed il personale dell'Anas per viabilità.

La carreggiata nord è stata chiusa al traffico. La circolazione è stata indirizzata dal km 38 sulla complanare di Sanluri e sulla statale 293.



