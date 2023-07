Caronte non dà tregua, nel weekend bollino rosso a Cagliari

Il caldo opprimente l'alto livello di umidità non danno tregua alla Sardegna, dove l'anticiclone Caronte impervera. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta da sabato 15 a martedì 18 luglio: si prevedono temperature molto elevate sulla parte meridionale e occidentale dell'Isola, con picchi di 44 gradi in alcune località.

Cagliari nel weekend sarà una delle città in Italia da bollino rosso per le ondate di calore alte temperature a partire da sabato. Il ministero della Salute ha infatti portato da 2 a 3, il più alto, il livello di attenzione nel capoluogo sardo. Scatta quindi l'allerta nei servizi sanitari e sociali per la salute della popolazione.

Con l'aumento delle temperature, torna alto (codice arancione) anche il rischio incendi in gran parte dell'Isola, segnalato con un altro bollettino della Protezione civile. La pericolosità caratterizzata dal colore arancione indica che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato il rogo può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta aerea statale.

