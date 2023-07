Calcio: Cagliari, ufficiale l'acquisto di Scuffet

Il portiere Simone Scuffet è un giocatore del Cagliari. L'acquisto è stato ufficializzato questo pomeriggio: arriva dal Cfr Cluj a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026 con opzione di prolungamento a favore del club rossoblù per un'ulteriore stagione.

Nato a Udine, classe 1996, cresciuto nel vivaio dell'Udinese, ha debuttato in Serie A a 17 anni, l'1 febbraio 2014, nella vittoria per 2-0 contro il Bologna. Poi Como, ancora Udinese. E poi Istanbul, nella massima serie del campionato turco, tra le fila del KasÕmpaşa. La stagione successiva è nello Spezia: con i liguri conquista la promozione in Serie A ai play-off. Rientrato all'Udinese, chiude la sua esperienza in maglia bianconera con 49 presenze totali.

La sua carriera prosegue di nuovo all'estero: gioca il campionato 2021-22 a Cipro nell'Apoel; si trasferisce poi in Romania tra le fila del Cluj: la squadra arriva sino agli spareggi di Conference League per l'ingresso agli ottavi di finale. Per Scuffet 49 gare, 19 da imbattuto: è stato premiato dal club come miglior calciatore. A Cagliari arriva come "dodicesimo": il club punterà ancora su Radunovic.



