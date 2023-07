Basket: l'ala greca Charalampopoulos firma con Sassari

L'ala greca Vasilis Charalampopoulos è un giocatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari.

L'accordo che lega l'ex Pesaro al club biancoblu è stato concluso ieri dopo un corteggiamento durato settimane: "Sono molto contento dell'arrivo di Charalampopoulos perché è un giocatore completo che ci può dare più dimensioni, anche quella interna. È un polivalente che può giocare anche da 4 e ha dimostrato di avere le qualità per emergere sia difensive che offensive. Siamo felici che a dispetto di realtà di Eurolega abbia scelto di essere protagonista da noi", ha commentato il coach di Sassari, Piero Bucchi.

Charalampopoulos ha iniziato la sua carriera cestistica a 15 anni col Pana con cui ha vinto 2 titoli nazionali, 3 coppe di Grecia e ha partecipato all'Eurolega, vincendo anche da Mvp (17 punti con 9 rimbalzi e oltre 5 assist di media) l'oro agli europei under 20 con la maglia della nazionale ellenica. A 18 anni ha segnato 14 punti nei playoff di Eurolega contro il Cska Mosca. Poi è passato al Lavrio prima di riproporsi ai massimi livelli con l'Olympiakos.

Due parentesi in Italia: la prima ai playoff con Venezia dove ha giocato solo 2 partite, poi alla Fortitudo. Nella passata stagione il greco si è messo in evidenza con la maglia di Pesaro, mettendo a referto 10 punti di media con oltre 5 rimbalzi e il 48% da 3 punti.

È il secondo greco della storia della Dinamo in serie A dopo Tsaldaris.



