A Quartu apre uno spazio giovani informazione e orientamento

Arriva a Quartu Sant'Elena lo "Spazio giovani informazione e orientamento".

Promosso dall'assessorato alle Politiche Sociali e gestito dalla Cooperativa Sociale CTR Onlus, il servizio si rivolge a giovani tra i 14 e i 35 anni.

Può contare su due sedi: una in centro storico, in piazza Sant'Elena, e l'altra nel litorale, in via Melibodes, con giorni di apertura alternati. Fra le attività previste anche l'orientamento al lavoro e agli studi, l'elaborazione di curriculum vitae, l'informazione relativa a viaggi studio, volontariato all'estero e programmi Erasmus.

Non solo: corsi, eventi, esperienze culturali, volontariato sociale, culturale e ambientale. Un'offerta e una disponibilità che vanno così a completare il lavoro già svolto in via Mar Ligure, dedicato alle esigenze dei giovanissimi sotto i 14 anni.

"Vorremmo che questi centri diventassero dei piccoli hub per i giovani della nostra città, ovvero dei punti di riferimento per un ampio target, riferibile alla cittadinanza inclusa tra i 14 ai 35 anni, che merita attenzioni e modalità specifiche in base alle rispettive fasce d'età - commenta l'assessore alle Politiche Sociali e Generazionali Marco Camboni -. Il nostro obiettivo prioritario infatti è sostenere l'utente alla definizione dell'obiettivo di carriera, con un contributo che spazia dall'esigenza formativa a quella più prettamente professionale; siamo quindi pronti a fornire informazioni relative a opportunità e percorsi coerenti e concreti necessari al giovane nelle fasi di transizione".



