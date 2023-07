Regionali '24, tavolo centristi a Nuoro coi sardisti ribelli

Un incontro a porte chiuse a Nuoro ha dato avvio al percorso dei centristi verso le Regionali 2024 e a nuovi scenari che riguardano il Psd'Az. Al tavolo i promotori della riunione, i fondatori di Sardegna al Centro 20 Venti, Stefano Tunis e Antonello Peru, insieme ad Azione, con il coordinatore regionale Giuseppe Luigi Cucca. E poi il commissario della Dc in Sardegna Attilio Dedoni con Giovanni Satta, vice capogruppo del Psd'Az in Consiglio regionale, presente, però, come Uds-Alleanza Sardegna.

Ed è la partecipazione anche di un altro consigliere sardista, Franco Mula, sempre più lontano dal partito del governatore Christian Solinas così come i suoi colleghi, presidenti di commissione in Consiglio, Piero Maieli e Stefano Schirru, che lascia intendere come imminente la loro fuoriuscita dal partito. Invitati anche i Riformatori, Italia Viva e l'Udc, che però non hanno partecipato. Proprio i Riformatori domani a Oristano cominciano il loro cammino interno verso le elezioni con un'assemblea regionale che deciderà i punti programmatici. Italia Viva, invece, così come accaduto per l'invito ricevuto per sedersi al tavolo del 'campo largo' del centrosinistra, ha fatto sapere di non poter essere presente solo per motivi logistici e non politici.

"Le forze politiche centriste, civiche e autonomiste - si legge nella nota inviata dopo l'incontro - hanno dato vita a un primo incontro-confronto sui temi e sulle priorità della politica regionale. È stata evidenziata da tutti i rappresentanti presenti alla riunione la necessità di avanzare proposte e di stabilire un metodo innovativo di costruzione di un programma di governo condiviso che metta al centro di tutto la persona e le esigenze dei sardi".

Il percorso resta "aperto all'incontro e al confronto con tutte le forze politiche che condividono i temi e i principi emersi nella riunione", che hanno anche deciso di esplorare la possibilità di costituire gruppi consiliari unitari a tutti i livelli istituzionali". Elemento che fa pensare alla nascita di un nuovo gruppo consiliare nel quale confluiranno i consiglieri regionali presenti alla riunione di ieri e quelli al momento ancora indecisi.

