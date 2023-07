Rapina con siringa in profumeria a Sassari, arrestato

Un sassarese di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia locale per rapina. Secondo le indagini degli agenti, l'uomo nei giorni scorsi ha messo a segno un colpo in una profumeria di via Amendola, al centro di Sassari: dopo aver preso una confezione di profumo ha strattonato una commessa per scappare dal negozio, ha poi travolto un cliente che cercava di fermarlo, facendolo cadere per terra e procurandogli ferite alla testa e a un braccio.

Quindi, raggiunto dal titolare della profumeria, lo ha minacciato con una siringa per coprirsi la fuga. La Polizia locale, arrivata sul posto, aveva avviato le indagini e identificato poi il 27enne grazie alle testimonianze e alle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza del negozio. Il gip del Tribunale di Sassari, su richiesta del pm, ha disposto l'arresto del giovane che è stato raggiunto nella propria abitazione dagli agenti della Polizia locale e accompagnato nel carcere di Bancali.



