Palasport di Quartu, appaltati lavori per i condizionatori

Palazzetto dello sport di Quartu Sant'Elena in dirittura d'arrivo: sono stati appaltati nelle scorse ore i lavori che prevedono il rinnovo integrale degli impianti di condizionamento della struttura di via Beethoven, per un importo pari a 400mila euro di derivazione Pnrr su fondi di Rigenerazione Urbana.

Un passo indispensabile per dare piena operatività ad una struttura potenzialmente utilizzabile in ogni stagione dell'anno, e che vedrà la chiusura del cantiere entro la fine dell'estate. "Con questo appalto - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Mauro Conti - si chiude il cerchio su una delle opere di punta di questa Amministrazione, che garantirà il rilancio di una struttura importante, perno della riqualificazione ambientale-sportiva dell'area di Is Arenas-Sa Cora".

L'impegno dell'amministrazione comunale è per l'apertura nel mese di ottobre.

Il progetto per l'adeguamento funzionale del Palazzetto di via Beethoven era stato già finanziato nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Cagliari con 998mila euro provenienti dal fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020. "Con quelle risorse già dai mesi scorsi abbiamo provveduto al rafforzamento della struttura portante e delle coperture, con la sostituzione delle parti ammalorate dei grandi travi in legno della volta, oltre al posizionamento dei nuovi parapetti nelle tribune e nelle gradinate. Completamente rifatti anche gli impianti idrici ed elettrici, i servizi e gli spogliatoi destinati agli atleti e agli arbitri, il parquet di gioco. Se riusciremo acquisteremo anche i nuovi canestri".



