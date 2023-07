Cardiologia Alghero, mancano medici e le urgenze vanno a Sassari

Dal 17 luglio la Cardiologia dell'ospedale di Alghero non sarà più in grado di garantire l'assistenza a tutti i pazienti del reparto e del Pronto soccorso. A causa della mancanza di medici il direttore del presidio, Gioacchino Greco, ha disposto oggi che da lunedì prossimo le urgenze ed emergenze del reparto, o in arrivo dal Pronto soccorso, impossibili da assistere, dovranno essere trasferite a Sassari.

Una decisione obbligata quella di Greco, "a causa della gravissima carenza di organico e a tutela delle attività del presidio e dei diritti contrattuali dei lavoratori", scrive nell'atto con cui dispone le turnazioni del personale. Una carenza aggravata dalle dimissioni del direttore del reparto, Fabio Pianu, il quale, dopo aver chiesto invano l'aggiunta di due medici in organico, ha gettato la spugna e andrà a lavorare in altri lidi.

"Le dimissioni del responsabile dell'unità di Cardiologia dell'ospedale vivile di Alghero sono un chiaro segnale dello stato di estrema precarietà in cui versa la sanità algherese - denuncia il consigliere comunale ed ex sindaco, Mario Bruno - Il dottor Pianu si è dimesso, dopo aver dato un lungo preavviso di tre mesi, e dopo aver chiesto invano la sostituzione di due medici al posto di altri due specialisti non più in organico ad Alghero. Avrebbero dovuto rimpiazzare il cardiologo trasferito al San Camillo di Sassari e la dottoressa Cherchi, primario uscente, andata in pensione nel corso del 2022", precisa Bruno.

"Attualmente - spiega il consigliere comunale - in servizio restano 5 cardiologi, uno dei quali non può garantire la turnazione nelle ventiquattrore, specialmente notturna. Con questa disponibilità di organico, il reparto di cardiologia non può più garantire, ai sensi di legge, neanche la reperibilità dei suoi specialisti. Non si può restare indifferenti, come niente fosse, dietro le favole del nuovo ospedale annunciato dal duo Doria-Pais, sempre più lontani dalla realtà e dalle vere esigenze dei cittadini".



