A giugno calo presenze in hotel del nordovest Sardegna, -6%

L'avvio della stagione turistica non è positiva per gli albergatori del nord-ovest della Sardegna. Secondo i dati diffusi da Federalberghi-Confcommercio provincia di Sassari, si certifica per giugno un calo di oltre il 6% dell'indice di riempimento delle camere, passato dal 68,89% di giugno 2022 al 62,23% dello stesso mese di quest'anno.

L'analisi è basata su un campione statistico che ha coinvolto 40 delle 100 strutture alberghiere associate su 110 esistenti nell'area del nord-ovest Sardegna per un totale di 146.970 posti letto. Alghero è sopra la media rispetto al resto del territorio in termini di occupazione camere, facendo segnare il 67,78% di occupazione per il 2023, ma in calo rispetto al dato giugno 2022 che aveva toccato il 76,67%. Il Golfo dell'Asinara, analizzato senza i numeri algheresi, passa dal 57,77% di occupazione camere del giugno 2022 al 53,41% attuale.

"Si tratta di un calo fisiologico atteso dal comparto perché paragoniamo l'occupazione camere di un anno straordinario come il 2022 con un anno più normale come quello in corso di evoluzione", commenta il presidente Stefano Visconti. "In realtà, i numeri oggi oggetto di analisi, se paragonati con il 2019, sono piuttosto confortanti in quanto si attestano sulle stesse medie occupazionali". Per il mese di luglio in corso il trend pare consolidarsi e a oggi non paiono esserci le condizioni per pareggiare le produzioni dello stesso mese del 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA