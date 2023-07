"A chent'annos a tavola", menù deleddiano all'Arbatax resort

Sarà l'Hotel Monte Turri, una delle sette strutture dell'Arbatax Park Resort, ad ospitare domenica 16 luglio il primo appuntamento di "A Chent'annos... a tavola!, l'evento culinario che il resort ogliastrino ospita dal 2017 con l'obiettivo di proporre la cucina contemporanea di alcuni dei migliori chef della Sardegna partendo dalla cultura sarda e dagli ingredienti a Km0.Il titolo della kermesse gastronomica si ispira proprio alla terra dei centenari, l'Ogliastra, una delle cinque Blue zone del pianeta, le aree dove l'aspettativa di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale.

Sarà proposto il progetto Menù Deleddiani, una cena degustazione che celebra le ricette e l'eredità letteraria di Grazia Deledda, unica scrittrice italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la letteratura. Le chef Tonina Biscu, Vitalia Scano e Marina Ravarotto, insieme all'imprenditore Vincenzo Palimodde hanno studiato e curato ogni piatto, offrendo non soltanto un'esperienza culinaria ma, soprattutto, emotiva. Il tutto in linea con la filosofia dell'Arbatax Park Resort che da sempre sostiene e promuove i valori della conservazione della tradizione sarda e dell'ecosostenibilità, insignito negli ultimi quattro anni di fila come miglior Eco resort al Mondo e in Europa dai World Travel Award.

Al progetto contribuiscono anche aziende che promuovono valori etici e sostenibili nella loro attività come la cantina sociale di Oliena, l'azienda Tundu e le creazioni dolciarie di Anna Pi. Durante l'evento, la lettura di brani tratti dalle opere di Grazia Deledda che hanno ispirato il menù, creeranno un'atmosfera unica e straordinaria. Prima della cena ci sarà anche un laboratorio manuale, in collaborazione con Annalisa Atzeni, maestra della cucina tradizionale sarda, durante il quale gli ospiti del resort e i partecipanti alla cena potranno cimentarsi come le diverse varietà di pasta, alcune delle quali realizzate con tecniche rare e uniche al mondo, come il filindeu e i macarrones de busa.



