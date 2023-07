Vetrina sulla musica indie a Sarroch con Sa*Rock festival

Si accendono i riflettori a Sarroch sulla musica indie nazionale ed internazionale. Villa Siotto, casa padronale nella cittadina a 20 km da Cagliari, accoglie per la seconda edizione Sa*Rock festival.

Quattro giornate, dal 20 al 23 luglio, con un calendario scandito anche da esclusive regionali come il concerto di Thurston Moore. Il cantante e chitarrista statunitense, fondatore della storica band indie-rock Sonic Youth, sarà accompagnato da una straordinaria band. Poi il palco sarà per le atmosfere elettronico- ambient di Daniela Pes. La cantautrice di Tempio Pausania è stata appena insignita del Premio Tenco per la miglior opera prima, Spira, album d'esordio prodotto da Iosonouncane. In apertura le Lili, ex Lilies on Mars.

Il 21 luglio sarà la volta degli Studio Murena, giovane ensemble milanese. Prima ancora, Generic Animal, eclettico progetto musicale di Luca Galizia. In apertura due giovanissimi e talentuosi musicisti di ambito jazz: Nanni Gaias e Giuseppe Spanu. Il 22 fa tappa, data regionale esclusiva a Sarroch, la rock band romana Bud Spencer Blues Explosion. Prima di loro i King Howl, band blues-stoner rock sarda capitanata da Diego Pani. Sul palco anche il duo cuneese de I Boschi Bruciano con il loro alternative-rock moderno. Apre le danze The Hurricanes, band di nuova formazione che omaggia il sound punk-rock americano.

Concerti ma anche djset, esposizioni, degustazioni di prodotti tipici, visite guidate e dialoghi musicali. A Villa Siotto sarà allestita la mostra #MasterSongSmith di Gavino Ganau.

Il festival, voluto dal Comune guidato da Angelo Dessì presente alla conferenza stampa di presentazione assieme all'assessora alla cultura Rebecca Scano, è organizzato da Mis Factory e Diapason, associazione e scuola di musica operante nel Comune di Sarroch. Saranno allieve e allievi dei vari corsi a chiudere il festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA