'Risorse col contagocce', in piazza il mondo della formazione

Mondo della formazione professionale in stato di agitazione. Sindacati, enti e lavoratori hanno partecipato questa mattina a una manifestazione di protesta davanti alla sede dell'assessorato regionale del Lavoro. In Sardegna operano 43 agenzie formative accreditate, diffuse in quasi 150 sedi, con oltre 400 lavoratori diretti e con 4.000 docenti esperti convenzionati ogni anno. "Dopo il periodo di crisi pandemica - spiegano le segreterie Cgil, Cisl e Uil con le associazioni di rappresentanza delle agenzie formative accreditate Asaf, Cesop, Coreform - e ancora nel 2022, le attività sono state fortemente rallentate e le difficoltà per gli utenti e per le agenzie formative sono cresciute".

Il problema? Le risorse ci sono - questa in sintesi la motivazione più forte della protesta - ma non arrivano o arrivano con il contagocce. "Purtroppo si rileva una persistente carenza di programmazione e di attuazione con tempi certi e definiti da parte dell'amministrazione regionale - si legge nel documento di protesta - anche se allo stato sono disponibili (periodo 2021/2027) ingenti risorse previste per lavoro e formazione da diverse fonti, per oltre 730 milioni di euro.

Ad oggi però tali risorse non risultano ancora spendibili in tempi brevi e determinati. In oltre 11 mesi sono stati pubblicati pochissimi avvisi, i tempi e la complessità delle procedure burocratiche hanno rallentato o addirittura impedito la possibilità per il sistema delle Agenzie Formative accreditate di dare risposte ai tanti target di utenza: giovani in dispersione, Neet, persone in ammortizzatori sociali, imprese e comunità, che quotidianamente si recano nelle sedi sparse su tutto il territorio regionale".

Il caso più emblematico, segnalano le agenzie, è quello del programma Gol: entro luglio - questa la richiesta formulata - occorre sbloccare la situazione con l'attivazione delle convenzioni. Non solo Gol: luglio deve essere il mese decisivo. Una delegazione è stata ricevuta dall'assessora del Lavoro Ada Lai, che ha mostrato ai partecipanti alla manifestazione la massima disponibilità ad accogliere le richieste delle agenzie di formazione.



