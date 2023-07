Prezzi delle case più cari a Cagliari, +4% sulle nuove

Mercato della casa vivace a Cagliari: secondo quanto emerge dal secondo Osservatorio sul mercato immobiliare 2023 di Nomisma nei primi mesi dell'anno si registrano segnali positivi. Anche se c'è qualche problema con la domanda. L'acquisto rimane la prima soluzione per le famiglie interessate al mercato della casa, ma l'aumento del costo del mutuo porta a rivedere la loro disponibilità di budget e a rinegoziare la trattativa.

La conseguenza è il ribasso del prezzo offerto. Mentre è logico pensare - spiegano gli esperti - che i canoni possano osservare incrementi a seguito dello spostamento della domanda verso l'affitto (in media +2,6% su base semestrale), non ci si aspettava un incremento dei prezzi medi: +2,3% per le abitazioni usate e +4,1% per quelle nuove (solo Milano ha registrato una variazione maggiore).

Nel comparto non residenziale si riducono i tempi medi di vendita e di locazione (ora pari rispettivamente a 7,5 mesi e a 5 mesi). Ma la domanda non è forte: non si rilevano grosse variazioni rispetto al passato. Stabili i rendimenti lordi annui da locazione, mediamente pari al 5,2%.

