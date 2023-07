Operaio schiacciato da un macchinario nel Cagliaritano

Incidente sul lavoro questo pomeriggio in una azienda che si occupa di prodotti per l'industria, compensatori e tubi flessibili metallici. Un operaio di 50 anni è stato schiacciato da un macchinario e adesso è ricoverato all ospedale Brotzu di Cagliari con una prognosi di 40 giorni.

L'infortunio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è avvenuto nel primo pomeriggio alla Elasto Meccanica, nella zona industriale di Macchiareddu, nel comune di Uta. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto insieme ai militari dell'Arma della compagnia di Iglesias, sono intervenuti gli specialisti dello Spresal.

Il ferito è stato trasportato in ospedal con l'elisoccorso: inizialmente gli era stato assegnato un codice rosso per lo schiacciamento delle gambe, adesso per i medici se la caverà in 40 giorni



