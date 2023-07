Libri e film all'Asinara con il festival Pensieri e parole

Ex carcere di massima sicurezza, fulcro di un parco nazionale e Area marina protetta, l'isola dell'Asinara diventerà per due sere il palco perfetto per il festival cine-letterario "Pensieri e Parole - Libri e film Asinara".

L'evento, arrivato alla 18/a edizione e organizzato dall'associazione culturale CineArena, si svolgerà il 22 e 23 luglio, offrendo ben nove appuntamenti con musica, libri, proiezioni di film, ospiti e dibattiti.

Ad aprire entrambe le serate del festival, alle 19, saranno le note canzoni dal Supercarcere affidate all'interpretazione di Daniela Cossiga, Gabriele Cau, Pablo Vilches e Bandito. Quindi spazio alle pagine del libro di Giampaolo Cassitta "C'era una volta all'Asinara" (Frilli Editori) e "Sabbie", opera firmata da Gianni Caria.

A chiudere la prima serata sarà il documentario di Alessandro Gazale "LiberaMente a Teatro" e a seguire alla proiezione del film del giovane regista sassarese Paolo Pisanu - già premio Solinas con lo sceneggiatore Gianni Tetti - "Tutti i cani muoiono soli".

La seconda serata del festival tornerà alla letteratura: alle 19.30 Marco Dell'Omo presenta il suo "I fuggitivi" (Nutrimenti) con al fianco Lorena Piras. Dalle parole ancora alla musica con "Tazenda Trio 2023" in concerto sul palco di Fornelli. Chiuderà l'edizione 2023, la proiezione del film "Lo sposo indeciso" del regista e sceneggiatore Giorgio Amato, nato a Milano ma vissuto cresciuto a Porto Torres.

Per raggiungere l'Asinara e assistere al festival l'imbarco è dal porto Stintino Tanca Manna alle 18.



