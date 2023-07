Incendio a Guspini, in azione due elicotteri e il SuperPuma

Sono 15 gli incendi scoppiati complessivamente oggi in Sardegna, per sette dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei della flotta regionale.

Il rogo più pericoloso è divampato a Guspini, in località "Pratzidus", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Guspini, coadiuvata dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e Fenosu e dal personale a bordo del Super Puma decollato da Fenosu. Sul posto anche il personale del Gauf di Cagliari e della stazione forestale di Villacidro, insieme con due squadre di Forestas dei cantieri di Guspini-Centro urbano e Guspini-Montevecchio e una squadra di volontari dell'associazione di Guspini-Gentilis.

Gli altri incendi spenti grazie anche agli elicotteri sono scoppiati a Mores, località "Funtana Pedras frittas - Bena Irde"; Senorbì, località "Bruncu Nuregumini"; Siligo, località "Sa pala attu areste"; Santa Giusta, località "S.S. Carlo Felice"; Mandas, località "Case mitza melas"; Villanovafranca località "Su forraxi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA