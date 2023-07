In coma dopo aggressione, muore in ospedale a Sassari

È deceduto oggi nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari, dove era ricoverato in coma farmacologico dalla notte di sabato 8 luglio, Davide Unida, il 37enne di Luras colpito brutalmente alla testa con un tubo matallico, forse un pezzo di forcella di una bicletta, durante una lite scoppiata nel centro storico del paese della Gallura.

Trasportato con l'elisoccorso nella struttura sanitaria sassarese, l'uomo era stato sottoposto a un intervento chirurgico che sembrava avergli salvato la vita. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate in questi giorni, sino al decesso. Il suo aggressore era stato identificato e denunciato per lesioni dai carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, grazie anche alle immagini di alcuni sistemi di video sorveglianza. Con la morte di Unida, la sua posizione si complica: la procura di Tempio già nelle prossimne ore potrebbe procedere per omicidio.

