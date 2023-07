Il ceppo di colera isolato in Sardegna non provoca epidemie

Il ceppo batterico isolato nel paziente di Arbus colpito dal colera, un uomo di 71 anni, non appartiene alle tipologie responsabili della maggior parte delle epidemie da colera. La conferma è arrivata oggi dall'Istituto superiore di Sanità negli uffici dell'assessorato regionale in cui si comunica la negatività del campione ai ceppi 01 e 0139. Le condizioni dell'anziano, ricoverato in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo l'accertamento della diagnosi, sono in continuo miglioramento. Inoltre, dai controlli effettuati nessuno tra i familiari del paziente è stato contagiato.

L'assessore della Sanità Carlo Doria sottolinea la tempestività e la competenza dimostrati dai servizi di igiene pubblica delle Asl di Cagliari e del Medio Campidano: "tutte le indagini - spiega Doria - sono state eseguite scrupolosamente e il monitoraggio è stato fatto senza mai sottovalutare nulla, sino all'identificazione del patogene da parte dell'Aou di Cagliari".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA