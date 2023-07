Giannini e Morante a Porto Rafael per rassegna 'Vele Spiegate'

Lo scenario è quello del Giardino dei Sogni a Porto Rafael, un anfiteatro naturale adagiato vicino alle acque della Cala di Nelson. La musica, il teatro e la cultura faranno poi il resto. Ritorna la rassegna "Vele Spiegate", promossa dal Consorzio Porto Rafael e curata dalla giornalista Teresa Cavaliere. Un appuntamento annuale che ospita a luglio e agosto un ricco calendario di eventi in cui sarà possibile ascoltare le voci più autorevoli del mondo della cultura, della musica e del teatro.

Adriano Giannini, Laura Morante, Alfonso Veneroso e Raffaello Fusaro, e i musicisti Adriano Del Sal, Carlo Stoppoloni, Andrea Griminelli e Michele Moi alcuni tra i nomi inseriti nella rassegna.

Il borgo di Porto Rafael è stato reso famoso nel mondo dal conte Rafael Neville, che ha impregnato il luogo del suo spirito naïf senza mai dimenticare il rispetto dell'ambiente. Dal 2019, i 500 proprietari di Porto Rafael che fanno parte del Consorzio hanno affidato al manager Nino Tatriele il governo del borgo, sempre più orientato verso una valorizzazione del suo territorio, con un occhio di riguardo alla sostenibilità, l'efficientamento energetico e il rispetto della natura, per far diventare Porto Rafael una green best pratice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA