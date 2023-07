Gen. Buratti,'Gdf in prima linea contro chi lucra su fondi Pnrr'

Fondi del Pnrr, bonus edilizi, politiche agricole europee e frodi al fisco, sono questi i punti sui quali si è soffermato questa mattima il comandante interregionale dell'Italia centrale della Guardia di finanza Bruno Buratti, in visita ispettiva nella sede del comando provinciale di Nuoro.

"In questo momento - ha detto il generale, accolto dai comandanti regionale e provinciale, Claudio Bolognese e Alessandro Ferri - la scommessa dell'Italia è quella del Pnrr e lo è anche in Sardegna a cui sono destinati un miliardo e mezzo di fondi, di cui 415 milioni alla provincia di Nuoro che ha presentato tra soggetti pubblici e privati 695 progetti. Fondi - ha sottolineato - sui quali stiamo monitorando anche se c'è un forte ritardo sui tempi: i progetti chiusi sono solo l'1%, quelli in corso sono la stragrande maggioranza e quelli non ancora avviati sono il 25%".

"Stiamo siglando dei protocolli con i Comuni - ha ricordato Buratti - affinchè ci mettano a disposizione i dati su cu monitorare: sono 10 i Comuni sardi con cui abbiamo stipulato accordi, tra cui Cagliari e San Teodoro, ora ci apprestiamo di fare altrettanto con il Comune di Nuoro. In questo ci darà una grande mano per gli interventi preventivi la Ragioneria dello Stato con i suoi dati messi in rete". Un lavoro certosino quello della Guardia di finanza per contrastare le organizzazioni criminali che lucrano sui fondi Prnn.

Ma la lotta alle frodi coinvolge molti altri settori. "Ci sono ormai dei professionsiti specializzati - ha spiegato il generale - che producono documenti in tempi rapidissimi per clienti che non avrebbero requisiti per prendere finanziamenti pubblici: dai bonus edilizi, ai fondi europei nell'ambito delle politiche agricole sino ai contributi Covid. Il nostro compito - ha chiarito - è di intervenire sempre più in modo preventivo affinchè questi fondi non prendano al via del non ritorno: bisogna disboscare il terreno dai parassiti anche con la collaborazione degli Enti locali".

Durante la visita Buratti ha incontrato anche: il sindaco Andrea Soddu, la procuratrice Patrizia Castaldini e il comandante dei carabinieri di Nuoro Elvio Sabino Labagnara. Ha inoltre consegnato un encomio semplice a cinque militari in forza alla sezione operativa navale di Arbatax per una azione di soccorso in mare il 29 giugno conclusasi con il salvataggio di due persone.



