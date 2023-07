Donazione sangue, banchetti Avis all'aeroporto di Alghero

Stand informativi in aeroporto e nei centri commerciali per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue.

È l'iniziativa dell'Avis provinciale di Sassari che per tutta l'estate sarà presente con i suoi volontari del Servizio civile universale, Elisa Marongiu e Giuseppe Pinna, a rotazione, nei centri commerciali Porte di Sassari e La Piazzetta e all'aeroporto di Alghero-Fertilia.

"Vogliamo far riflettere le persone sull'importanza di non aspettare le situazioni di emergenza per donare il sangue. Tutti ne possiamo avere bisogno in qualsiasi momento", spiega il presidente dell'Avis provinciale di Sassari, Antonio Dettori.

"Donare il sangue significa anche tutelare la propria salute e prevenire malattie: i donatori possono usufruire, gratuitamente, degli screening specialistici da noi organizzati, di sconti e agevolazioni".

Il primo banchetto informativo sarà inaugurato lunedì 17 luglio al centro commerciale Porte di Sassari, dove resterà fino a venerdì 28 luglio, escluso sabato e domenica, dalle ore 9 alle 14.

Si sposterà poi all'aeroporto di Alghero dal 31 luglio al 4 agosto e dal 7 all'11 agosto e a settembre al centro commerciale La Piazzetta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA