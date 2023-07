Caldo: bollino arancione venerdì a Cagliari, picchi 37 gradi

Il progressivo aumento delle temperature previsto nei prossimi giorni ha portato il Ministero della Salute, secondo il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, a sollevare il livello di allerta a Cagliari che diventa arancione (livello 2) per la giornata di venerdì 14 luglio.

Le temperature previste si attesteranno tra i 26 ed i 36 gradi, con una temperatura massima percepita di 37 gradi.

Con l'allerta di livello 2, le temperature elevate e le condizioni meteorologiche possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibile.

I Servizi sanitari e sociali del Comune sono in fase di allerta.

Dieci le città italiane, invece, da bollino rosso domani: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso e Pescara.



