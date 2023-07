Anas, aperto nuovo cavalcavia sulla 195 a Capoterra

L'Anas ha aperto al traffico oggi un nuovo cavalcavia a Capoterra, in località Santa Barbara, nell'ambito dei lavori di costruzione del lotto 1 della nuova strada statale 195 "Sulcitana", in corso di realizzazione.

Il cavalcavia, di collegamento all'abitato di Poggio dei Pini, sovrappassa la nuova statale e si aggiunge alle precedenti opere di connessione con la viabilità locale già aperte al traffico nei mesi scorsi.

Inoltre procedono i lavori di realizzazione del lotto 1. Il tracciato si estende da Capoterra a Sarroch per circa otto chilometri a quattro corsie e si collega al già esistente lotto 2 in gestione Cacip.

Il completamento dei lavori è previsto entro la fine del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA