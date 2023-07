40enne scomparso a Gonnesa, trovato borsone con vestiti

Sono riprese questa mattina le ricerche di Giacomo Solinas, il 40enne di Gonnesa che si è allontanato da casa l'8 luglio scorso senza fare più ritorno.

Le ricerche si stanno concentrando nella zona mineraria di Seddas Moddizzi non troppo distante dall'abitazione in cui vive il 40enne. La polizia locale ha trovato uno dei borsoni di Solinas con all'interno alcuni indumenti. Proprio per questa ragione ieri i vigili del fuoco, anche con le squadre Saf (speleo, alpino, fluviale) e i sommozzatori, ma anche il personale del Soccorso alpino, carabinieri, Corpo forestale e tutte le forze dell'ordine coinvolte hanno effettuato verifiche nelle zone minerarie e nei pozzi.

Le ricerche sono state coordinate dal Centro di coordinamento allestito in prossimità del campo sportivo comunale. Questa mattina presto le ricerche sono riprese, non si esclude che nelle prossime ore vengano utilizzati droni per sorvolare la zona e cani molecolari per le ricerche delle scomparso. Già ieri erano impegnati i volontari anche del centro cinofilo Shardana.



