Sul veliero col diabete,progetto Marina militare-Asl Gallura

Quindici pazienti diabetici - otto provenienti dalla Gallura, due dalla provincia di Sassari e cinque dal Cagliaritano - a bordo del veliero "Nave Italia" della Marina Militare partito dal molo Ichnusa del porto di Cagliari. Per sei giorni navigheranno nelle acque del sud Sardegna e impareranno a gestire il diabete a bordo dell'imbarcazione, tra manovre da effettuare ed imprevisti da superare.

La più giovane partecipante ha 21 anni, il più grande 69 anni: provengono da mondi professionali differenti, dalla scuola alla logistica e all'ingegneria, e sono tutti accomunati dal diabete di tipo 1, con dispositivi innovativi di monitoraggio e somministrazione di insulina.

Il gruppo prende parte al progetto realizzato dal direttore della Diabetologia della Asl Gallura, Giancarlo Tonolo, insieme alle associazioni Diabete Zero Odv e Janasdia, approvato nei mesi scorsi dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht Club Italiano, piazzandosi ottavo fra i quattrocento presentati, in quanto ritenuto in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione Nave Italia nata proprio dalla cooperazione tra lo Yacht Club Italiano e la Marina Militare.

"Stiamo per affrontare un'esperienza che ci porterà a districarci tra diversi turni di attività marinaresche e briefing sul diabete per valutare le glicemie, le alterazioni e i motivi di queste ultime", ha sottolineato Tonolo, coadiuvato sull'imbarcazione dal dottor Alberto Manconi della Asl di Sassari. "Il nostro equipaggio è affiatato. Grazie a una precedente fase di training i pazienti sono preparati per risolvere le difficoltà di gestione dei compiti lavorativi sul brigantino rispetto ai tempi dell'alimentazione".