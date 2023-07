Si perde nelle campagne di Monti, soccorso un motociclista

Aveva perso l'orientamento e non riusciva più a trovare la strada per scendere nel centro abitato: un giovane motociclista è stato soccorso dai vigili del fuoco nelle campagne di Monti. Il giovane aveva avuto un guasto con la sua moto e aveva cercato di raggiungere il paese inutilmente, finendo per chiamare i soccorsi. Il comando dei vigili di Sassari ha quindi inviato un elicottero partito dalla base di Fertilia che ha rintracciato il centauro e lo ha trasportato in una zona sicura dopo averlo dissetato ed essersi accertati delle sue buone condizioni fisiche.