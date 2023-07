Seduta rinviata, in Aula camera ardente per Felicetto Contu

Discussione generale sulle sei mozioni sulla sanità rimandata alla prossima seduta del Consiglio regionale, fissata per martedì 18 luglio alle 17, alla presenza del governatore Christian Solinas. Si è chiusa la seduta dell'Assemblea che oggi avrebbe docuto discutere le mozioni sui nuovi ospedali, due della minoranza e quattro della maggioranza, perchè a quelle di Forza Italia e Riformatori se ne sono aggiunte una della Lega, illustrata dal capogruppo Michele Ennas, e una di Fratelli d'Italia, illustrato dal capogruppo Fausto Piga.

Ma i tempi sono stretti: nel pomeriggio l'Aula consiliare deve essere allestita per la camera ardente per Felicetto Contu, che resterà aperta anche tutta la giornata di domani, così dopo gli interventi dei relatori delle mozioni il presidente Pais ha deciso di rinviare la seduta. Anche tutte le commissioni già programmate saranno rinviate alla prossima settimana, compresa la conferenza dei capigruppo che alle 17 di oggi doveva incontrare gli ambulanti itineranti in sit-in sotto il palazzo di via Roma.

Da quanto si apprende, è rinviata anche la seduta della Giunta regionale che oggi tra le altre cose avrebbe dovuto approvare la delibera per il ricorso contro la fusione degli aeroporti del Nord Sardegna e che avrebbe probabilmente affrontato anche la questione delle nomine, in particolare quella del segretario generale.