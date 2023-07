Piatti e cocktail d'autore con chef Apreda e il mixologist Sisti

(ANSA) - PULA, 11 LUG - Un mare di spezie per arricchire con note asiatiche la cucina mediterranea. Da assaporare o sorseggiare in creazioni d'autore, per gustare la freschezza e i sapori intriganti di cocco, lime, maggiorana, con le note distintive delle botaniche di Gin Mare che accompagnano le varie portate. Lo scenario è la Terrazza del Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Protagonisti del format "Celebrity Chef Nights", che dà il via alla collaborazione tra il resort e Gin Mare, Francesco Apreda, una stella Michelin dall'Idylio by Apreda, chef di origini napoletane e spirito internazionale, e il mixologist e bartender Filippo Sisti, pioniere della cucina liquida. Apreda ha aperto la scatola dei suoi blend di spezie per dar vita a un menu degustazione in quattro portate anticipato da altrettante tapas. Per un viaggio che attraversa India, Giappone e altri Paesi, rotta principale il Mediterraneo con lo sguardo alla Campania. Una cucina raffinata e salutista: solo il 10 per cento di sale.

Tutto studiato con maestria, per abbinare le sue proposte alla selezione di cocktail firmati da Filippo Sisti. Due talenti riconosciuti nei rispettivi ambiti. Il drink di benvenuto dà già l'imprinting a una serata speziata ricca di sapori: gazpacho italiano, pop corn di amaranto ad accompagnare cozza croccante, pomodoro e origano col guscio commestibile al nero di seppia.

Poi un classico Apreda, capesante impanate, sedano e tartufo estivo.

Il green sour, lime affumicato, olio di cocco allo shiso arriva con una delizia autentica, carpaccio di ricciola al sesamo. Il drink si accosta molto bene anche al piatto capace di regalare un'esperienza gustativa unica: un omaggio a Napoli e alla Sardegna, risotto alla marinara, cozze sarde e vongole, lemon grass, origano fresco, aglio nero, scalogno, peperoncino fresco. Il cordiale di lattuga iceberg e maggiorana accompagna un piatto inedito: triglia scottata alle pesche e zafferano, scarola e lattuga di mare.

Per i raviolini di ananas e albicocca al rosmarino, mandorle, eucalipto, tè verde Filippo Sisti ha condensato le sue miscele in un delizioso gelato al tarassaco, tonico al sedano, pesche, curry. Un trionfo di gusti e freschezza per chiudere in dolcezza la prima delle "Celebrity Chef Nights". (ANSA).