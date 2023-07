La Brigata Sassari tra i bambini della neuropsichiatria

(ANSA) - SASSARI, 11 LUG - Un momento di svago, lontano dalle terapie, per consentire anche ai piccoli pazienti di calarsi e conoscere in maniera più approfondita la realtà della Brigata Sassari, una delle unità di punta dell'Esercito italiano. E' successo oggi nella struttura sanitaria di San Camillo per iniziativa della Asl di Sassari, in collaborazione con i Dimonios.

All'interno dell'area della Riabilitazione, il Museo storico della Brigata ha allestito una piccola mostra con le uniformi e i cimeli appartenuti a personaggi che con il loro eroismo contribuirono ad alimentare il mito della 'Sassari' e illustrato i compiti della Brigata, dell'Esercito e delle Forze Armate in generale.

All'esterno, ragazzi e visitatori hanno preso d'assalto uno stand espositivo dove hanno potuto toccare con mano mezzi, equipaggiamenti e sofisticate apparecchiature tecnologiche utilizzate dai militari durante le numerose missioni di pace all'estero.

L'evento è stato organizzato dalla Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza della Asl di Sassari, la struttura che si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie neurologiche, psicopatologiche e neuropsicologiche, nei pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni. "L'idea nasce dalla volontà di condividere con i pazienti e con le loro famiglie un'esperienza diversa da quella delle terapie che quotidianamente vengono effettuate nei nostri ambulatori - spiega la direttrice della struttura Lucia Porcu - trasformando per un giorno il luogo di cura in un luogo che li vede protagonisti di un evento gioioso".

