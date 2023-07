In aula mozioni sanità poi il Consiglio si ferma per lutto

Prima la discussione delle mozioni sulla sanità, poi i lavori del Consiglio regionale saranno sospesi in segno di lutto per la morte del decano della politica sarda Felicetto Contu. Nel pomeriggio sarà allestita la camera ardente nel palazzo di via Roma, mentre le esequie dell'ex presidente del Consiglio regionale, assessore, parlamentare ed eurodeputato dovrebbero svolgersi giovedì, ma ancora si stanno definendo i dettagli. È quanto ha comunicato il presidente Michele Pais in apertura della seduta, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

"La politica sarda è stata colpita da un grave lutto - ha ricordato Pais - Felicetto Contu era un personaggio di assoluto spicco della politica sarda, ha percorso e ricoperto quasi tutti i ruoli del servizio pubblico, unico caso in cui è stato ricoperto per due volte il ruolo di presidente del consiglio. È stato un esempio di rettitudine ed educazione da cui tutti noi dovremmo imparare". Pais ha ricordato anche "altri gravi lutti recenti, come quello per Franco Sergio Pisano e Bento Saba" e ha chiesto un minuto di silenzio per il ricordo degli esponenti politici. L'esame del Collegato alla manovra finanziaria sarà dunque ulteriormente posticipato, probabilmente alla prossima settimana.+

Il presidente dell'Assemblea, cominciando i lavori con le mozioni sulla sanità, ha anche ufficialmente dichiarato il reintegro di Antonello Peru, dopo l'assoluzione in appello. "Dal 6 luglio Peru è reintegrato a tutti gli effetti nella carica di consigliere regionale - ha detto Pais - conseguentemente cessano le funzioni di supplenza del consigliere Marco Tedde".